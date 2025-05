Braun Strowman podría regresar a la WWE

Dentro de una ola masiva de salidas, Braun Strowman fue despedido de la WWE el pasado 3 de mayo. El luchador había regresado a la compañía en 2022 después de pasar dos años fuera tras un despido anterior.

► La puerta estaría abierta

¿Podría esperarse que regrese nuevemente dentro de un tiempo? Según nuestro compañero Bill Apter, sí. En una reciente sesión de preguntas y respuestas con WrestleVotes, el influyente periodista comentó:

«Escuché que no fue una salida conflictiva, y que si lo llaman dentro de seis meses o un año diciendo ‘Te necesitamos por tres o cuatro meses’, él estaría dispuesto a hacerlo nuevamente.»

Por la misma razón, no se esperaría que Strowman luchase en otra empresa, como tampoco lo hizo entre 2020 y 2022. De todas maneras, iremos viendo con el tiempo qué caminos toma el «Monster of All Monsters».

► Especulando

Hablando de Apter, en declaraciones también recientes, especula con que Cody Rhodes se una a la facción de Seth Rollins, Paul Heyman y Bron Breakker:

«¡Oh, eso sería genial! No lo había pensado. Sería una historia increíble. Hombre, yo… Iba a decir que traerlo de vuelta contra Cena no me emociona tanto, no siento ese escalofrío de ver ese evento principal otra vez… Pero traerlo al grupo de Heyman… Heyman necesita cambiarlo, volver a llamarlo Dangerous Alliance.»

Y también con que el nuevo trío de villanos de WWE esté trabajando con The Rock.