Braun Strowman: «Quiero seguir haciendo películas»

Después de estrenar la película Deathgasm 2: Goremageddon, la exSuperestrella de WWE Braun Strowman habla de su futuro como actor, el cine de terror y más.

“Siempre me han gustado las películas de terror exageradas, llenas de sangre y gore. Cuanto más sangre, mejor.”

“Estuve 12 años en WWE, y lo que hacemos allí es un producto televisivo en vivo, tres horas de programa cada semana, un caos absoluto. Pasar de eso a estar en un set de cine, donde puedes sentarte con los directores y productores, hablar de la visión y hasta aportar ideas, fue una experiencia totalmente diferente.”

“Básicamente interpreté una versión de mi personaje de lucha libre. Pero lo mejor fue poder combinar mi visión con la de ellos y sacar lo mejor de la escena. Todavía no he visto mi escena, porque quiero esperar al estreno y verla en pantalla grande. Pero fue muy divertido estar en el set, fue una experiencia distinta y muy especial.”