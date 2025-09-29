Braun Strowman: «Quiero seguir haciendo películas»

Después de estrenar la película Deathgasm 2: Goremageddon, la exSuperestrella de WWE Braun Strowman habla de su futuro como actor, el cine de terror y más.
► En palabras de Braun Strowman
Del ring de WWE al set de cine
“Siempre me han gustado las películas de terror exageradas, llenas de sangre y gore. Cuanto más sangre, mejor.”
“Estuve 12 años en WWE, y lo que hacemos allí es un producto televisivo en vivo, tres horas de programa cada semana, un caos absoluto. Pasar de eso a estar en un set de cine, donde puedes sentarte con los directores y productores, hablar de la visión y hasta aportar ideas, fue una experiencia totalmente diferente.”
“Básicamente interpreté una versión de mi personaje de lucha libre. Pero lo mejor fue poder combinar mi visión con la de ellos y sacar lo mejor de la escena. Todavía no he visto mi escena, porque quiero esperar al estreno y verla en pantalla grande. Pero fue muy divertido estar en el set, fue una experiencia distinta y muy especial.”
Futuro en la actuación
“Cada vez que puedo estar frente a la cámara es algo especial. Lo que hacemos como actores y actrices, llevarlo después a los fans, siempre es divertido. Para mí es una oportunidad distinta, un camino nuevo para mostrar otros talentos que también puedo aportar. Sí, quiero actuar más. Es hacia donde quiero llevar mi carrera.”
El cine de terror
“Si pudiera elegir una franquicia de terror para unirme, sería Viernes 13. Me encantaría interpretar a Jason Voorhees. Incluso me afeitaría la barba para hacerlo. Mis héroes son Jason como slasher y Hulk como superhéroe. Llevo a Hulk conmigo a todos lados, porque siento que en la vida real soy así: no quieres verme enojado.”
El trabajo de los extras de cine
“Tengo muchísima admiración por los extras y dobles que participaron en mi escena. Fueron muy físicos y me dieron el cuerpo sin miedo, incluso cuando tuve que aplicar movimientos muy duros como un clothesline. Eso me recordó mis inicios en la lucha libre, cuando yo era el que se ofrecía a todo para ganarme un lugar. Para mí, ellos son los héroes anónimos.”