Braun Strowman quiere «terminar su historia» en WWE

En una mezcla de las historias del Campeón Indiscutible, «The American Nightmare» Cody Rhodes y «The Scottish Warrior» Drew McIntyre, «The Monster of All Monsters» Braun Strowman también quiere terminar la suya en WWE. ¿Cuál sería? En plena Era Covid en 2020, durante 151 días, de marzo a agosto, fue Campeón Universal desde que destronara a Goldberg en WrestleMania 36 hasta que The Fiend le quitara el título en SummerSlam, pasando por sus defensas ante el mismo Bray Wyatt en Money in the Bank y contra The Miz y John Morrison en Backlash.

► La historia de Braun Strowman

“Después de tomarme esas vacaciones y luego de estar fuera por mi lesión en el cuello, me dio una perspectiva completamente diferente sobre lo especial que es esto y lo rápido que puede terminar. Me hizo dar un paso atrás y apreciar todo el trabajo duro. Todo lo que se ha invertido para llegar a donde estoy. Me hizo pensar, ‘Tengo que mantener el ritmo. No puedo quitar el pie del acelerador.’ Esta ventana para hacer esto para todos nosotros es limitada. Se trata de aprovechar al máximo. Ahora es cuestión de pensar cómo puedo continuar con este legado, con mi carrera. ¿Cómo puedo avanzar más? Muchas personas tienen la oportunidad de terminar su historia. Drew McIntyre habló sobre ganar este campeonato frente a nadie, pero cómo quería hacerlo frente a la gente. Yo gané mi Campeonato Universal en solitario frente a nadie. Realmente me gustaría hacerlo frente a 100,000 personas«, dice el gigante en Busted Open Radio.

Braun Strowman también había sido Campeón Intercontinental durante 37 días poco antes así como Campeón de Parejas en dos ocasiones en 2018 y 2019.

¿Te gustaría que Braun Strowman vuelva a ser campeón mundial en WWE?