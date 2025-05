Braun Strowman quiere formar parte de Street Fighter

Informes recientes daban cuenta de que Roman Reigns está en planes para protagonizar un posible papel, concretamente el de Akuma, en la adaptación live-action de la popular saga de videojuegos, «Street Fighter».

► Braun Strowman quiere personificar a Zangief

Tras la noticia reciente de Roman Reigns, algunos fanáticos de la WWE y los videojuegos han sugerido que otros luchadores también formen parte de la película, como Braun Strowman, para que tome el papel de Zangief, quien es un luchador de origen ruso en el videojuego. El «Monstruo entre Monstruos» apoya la idea y recientemente pidió a los fans que le ayuden a hacerla realidad, publicando en su cuenta de X, donde también presumió un poco de su acento ruso.

Además de su imponente estatura y sus raíces rusas, Zangief es conocido por su espesa barba, su abundante vello en el pecho y un corte de pelo estilo mohicano. Strowman mencionó que comenzó a dejarse crecer el vello en el pecho para un rol diferente hace tres semanas, aunque no reveló mayres detalles.

Braun Strowman fue despedido de la WWE a inicios de este mes de mayo junto a otras 15 estrellas, y actualmente se encuentra en el periodo de no competición. Aún no decide sobre su futuro, pero de momento parece que se ha establecido un claro objetivo, así que veremos si consigue o no el papel en el live-action de «Street Fighter».