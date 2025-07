Braun Strowman protagonizará una franquicia de cine

Braun Strowman, exSuperestrella WWE que quizá en adelante sea mejor conocido por su nombre real, Adam Scherr, tiene un gran proyecto como actor entre manos. A continuación, leemos el comunicado de prensa que acaban de lanzar Seven Arts Entertainment y Crusher Films que confirma que el plan es que «The Monster of All Monsters» sea el protagonista de una nueva franquicia dentro del cine de acción.

► Braun Strowman: de WWE a Hollywood

ATLANTA, GA / ACCESS Newswire / 11 de julio de 2025 / Seven Arts Entertainment Inc. (OTC PINK: SAPX), la “Compañía”, una empresa histórica de producción cinematográfica y musical, se complace en anunciar las siguientes actualizaciones: Recientemente, Seven Arts se ha asociado con Crusher Films para coproducir una franquicia de acción real protagonizada por el luchador de WWE y hombre fuerte profesional Adam Scherr. Crusher Films está dirigida por Max Zell, quien ha sido productor en cine, televisión y entretenimiento deportivo. Los créditos de Zell incluyen la película de ciencia ficción “Code 8”, documentales como “Ghostheads” y “RoboDoc: The Creation of RoboCop”. Junto con su mentor Cary Woods, de Independent Pictures, Zell ayudó a desarrollar la primera serie no guionizada de Apple TV, “Home”. Con Independent Pictures, también participó en la producción de “Scream”, “Godzilla”, “Rudy” y “So I Married an Axe Murderer”. Aunque los detalles específicos del proyecto están temporalmente bajo un acuerdo de confidencialidad (NDA), tanto Seven Arts como Crusher y otros socios tienen la intención de producir la película y su secuela simultáneamente, además de desarrollar una variedad de productos licenciables alrededor de la franquicia, como figuras de acción, videojuegos y una cadena de restaurantes. Crusher ha comenzado a recaudar hasta 50 millones de dólares estadounidenses para el proyecto, mediante los cuales Seven Arts recibirá ingresos directos para proporcionar acceso a locaciones en el área de Atlanta, personal, desarrollo de la banda sonora (a cargo del director Thom Hazaert), y acceso a créditos fiscales del sector cinematográfico en Georgia, entre otros roles adicionales. Ninguna parte de esta alianza requerirá que Seven Arts emita nueva deuda ni acciones de la Compañía. Se proporcionará información más detallada sobre el proyecto dentro del próximo mes. Hace aproximadamente un año, la Compañía, a través de su cuenta en la red social “X”, anunció un acuerdo con Lionsgate Films. Durante ese período, Lionsgate inició una reestructuración importante que estaba fuera del alcance de Seven Arts. La Compañía recibió recomendaciones de no hacer anuncios formales antes que Lionsgate para evitar confundir a sus accionistas. Como resultado de estos cambios, el acuerdo de distribución de Seven Arts fue asignado a Starz durante su escisión como entidad independiente. El acuerdo, ahora con Starz, sigue vigente, y actualmente Seven Arts está buscando aprovechar esta relación en el proyecto con Adam Scherr y Crusher Films. Además, Seven Arts ha firmado recientemente una Carta de Intención para adquirir una nueva filial. La empresa objetivo, que genera ingresos significativos, se dedica al marketing y la gestión de marca para una amplia cartera de clientes del sector del entretenimiento, tanto en música como en cine. Se espera que la adquisición se cierre en las próximas dos semanas, mediante una combinación de efectivo y acciones preferentes, sin emisión de deuda convertible ni acciones ordinarias. Se anunciarán más detalles en los próximos días. Finalmente, el consejo de administración de la Compañía ha aprobado el nombramiento de un consejo independiente adicional que supervisará de forma objetiva la salud a largo plazo de Seven Arts. El primer miembro independiente, que será anunciado la próxima semana, es un consultor de negocios internacional y especialista en reestructuración, conocido por su experiencia en bienes raíces, petróleo y gas, y gobernanza tribal, como orgulloso descendiente de las naciones Chickasaw y Choctaw. Su familia posee una de las firmas más grandes de gestión de crisis, especializada en administración judicial, supervisión designada por tribunales, contabilidad forense, investigaciones de fraude y gobernanza tribal. Actualmente gestionan cientos de millones de dólares en activos en diversas industrias. Con una trayectoria comprobada y una amplia gama de conocimientos, como miembro independiente del consejo, está comprometido a ayudar a Seven Arts a enfrentar desafíos complejos y lograr un crecimiento sostenible. Max Zell, de Crusher Films, declaró:

«Estamos extremadamente emocionados de trabajar con Seven Arts en un proyecto que creemos será un éxito rotundo y revolucionará la industria del cine.» Thom Hazaert, director de Seven Arts, comentó:

«Como Adam Scherr y yo somos nativos de Wisconsin, conectamos de inmediato y no podría estar más contento de ayudar a dar vida a su visión para esta película.» Jason Black, CEO de Seven Arts, añadió:

«A pesar de un período de silencio en nuestros anuncios, los accionistas pueden estar seguros de que hemos estado trabajando activamente entre bastidores para aportar un valor significativo a Seven Arts. Estoy totalmente enfocado en cerrar acuerdos con fuertes ingresos para la Compañía y demostrar al mercado lo increíblemente subvalorados que estamos. Los anuncios pasarán de cero a cien en las próximas semanas mientras revelamos lo que estamos desarrollando.»

I’ll just leave this here!!! 😈😈😈 pic.twitter.com/odN6kw6aHj — The Monster of all Monsters (@Adamscherr99) June 27, 2025