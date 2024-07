Mucho ha llamado la atención el hecho de que Bo Dallas, ahora bajo el personaje de The Uncle Howdy, y su nuevo grupo, The Wyatt Sicks, no han estado cerca de Braun Strowman, considerando la gran historia que este tuvo con Bray Wyatt.

► Braun Strowman y la presencia de Bo Dallas con The Wyatt Sicks en WWE

«Con toda honestidad, lo que está pasando ahora mismo, espero que The Wyatt Sicks se mantengan lejos de mí. Es bastante aterrador. Cada vez que aparecen, hay cuerpos tirados por todas partes y no sé qué está pasando, en serio. Y Bo Dallas parece estar fuera de sus cabales. Creo que está hablando solo, no sé, así que al mismo tiempo, hay algo dentro de mí que…

Puedo sentir que me está atrayendo hacia ellos y no sé si me gusta o no, porque encerré esa parte de mí hace mucho tiempo y pensé que hice un buen trabajo al ponerla en algún lugar donde nunca podría salir de nuevo, pero hay un monstruo dentro de este monstruo y me asusta.

Tengo escalofríos al pensarlo porque no es una buena persona y si los Wyatt Sicks logran hacer que ese monstruo vuelva a salir de mí, temo por mí mismo y por cualquier cosa que camine a mi alrededor… Lo digo en serio».