Aunque, recientemente, el querido gigante Braun Strowman fue despedido de WWE, su popularidad continuará al alza. Todo porque el día de hoy, NBC ha confirmado que estará lanzando muy pronto un nuevo show televisivo en donde Strowman es el protagonista.

El programa de televisión se llamará Everything on the Menu With Braun Strowman y se emitirá a partir de otoño en USA Network, misma casa televisiva de WWE SmackDown. El show ha sido producido por WWE Studios y BrightNorth Studios para WWE y NBC.

► Braun Strowman será protagonista de un show televisivo en USA Network

El objetivo del show es ver a Braun Strowman yendo de restaurante en restaurante a lo largo de todo Estados Unidos. En cada episodio, ordenará todo lo que haya en el menú del restaurante e intentará comerse hasta el último bocado.

Para los fans de WWE, no es desconocido el gran amor que Braun Strowman tiene por la cocina. Tanto para degustar, como para preparar grandes platillos. De hecho, hace poco estuvo en la cocina del famoso restaurante Lupi & Iris.

Con respecto a su paso por la lucha libre profesional, aunque dijo que consideraba retirarse, luego se supo que hay un acuerdo con WWE en donde el luchador podría volver a aparecer por temporadas en la empresa. Unos meses de regreso en WWE, lucha y vuelve a marcharse. Será interesante ver como se maneja todo esto.

Recordemos que el motivo del despido de Strowman en WWE fue no solo su edad y su gran cantidad de lesiones, sino que cobraba mucho dinero, casi que al mismo nivel que Roman Reigns, y no aparecía mucho en televisión.