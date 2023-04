Recientemente, se hizo viral una secuencia del más reciente episodio de Friday Night SmackDown, en la que Braun Strowman actúa de manera bastante durante durante su combate contra The Viking Raiders, haciendo equipo con Ricochet. Comportamiento que poco después supimos se debió a una conmoción cerebral contraída en el transcurso de la lucha.

Como saben, WWE siempre se guarda de mencionar tal dolencia, pero Mike Johnson de PWInsider pudo chequearlo con varias fuentes en la empresa que le confirmaron el motivo de que, asimismo, Strowman quedara fuera de los house shows celebrados el pasado fin de semana por McMahonlandia.

Y ante el silencio de WWE, Strowman se pronunció en redes sociales, sin hablar concretamente de la palabra conmoción, pero dando a entender que los reportes son correctos.

Thank you to everyone that has reached out. I am doing much better. Hate missing work. Sorry to everyone over the weekend that was looking forward to me performing. We are taking every proper step to make sure I recover to 100% #NothingCanStopTheMonster

Much Love 💚💚💚