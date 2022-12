Durante el evento premium Survivor Series 2017, Stephanie McMahon eligió a Kurt Angle como el capitán del equipo de RAW para el tradicional combate de cinco contra cinco. Durante el encuentro, The Game atacó con un Pedigree a Angle y luego a Shane McMahon. Al final, solo Strowman y Triple H quedaron como parte del Team RAW. De hecho, El Monstruo entre hombres atacó a Triple H después de que la marca roja ganara el combate de manera brutal.

► Braun Strowman y Triple H participaron en Survivor Series 2017

A pesar de lo ocurrido hace ya cinco años, WWE nunca apretó el gatillo para establecer una rivalidad entre Braun Strowman y Triple H. Mientras hablaba con SHAK Wrestling, el ex Campeón Universal WWE se refirió a la rivalidad que nunca sucedió con The Game. Strowman dejó en claro que no tenía idea de por qué nunca sucedió, pero aceptó que así son las cosas en la lucha libre profesional.

“Con toda honestidad, realmente no tengo idea, lo cual suele ser parte del curso de la mayoría de las cosas que hago. Me presento en el trabajo, me dan un guión, salgo y hago lo mejor que puedo. Porque al final del día, todos jugamos un papel”.

Kurt Angle también cree que Braun Strowman y Triple H podrían haber tenido luchas de cinco estrellas. De todos modos, la disputa nunca sucedió y ahora Triple H está retirado debido a su afección cardíaca que lo obliga a usar un desfribilidador.