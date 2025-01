Braun Strowman enfermo: perdió 16 kilos en 1 semana

La última lucha de Braun Strowman en WWE fue el pasado 27 de diciembre de 2024, cuando venció a Austin Theory en SmackDown. Y ahora, se sabe el motivo por el cual el gigante no ha aparecido de nuevo en WWE.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Strowman reveló que está lidiando con una dura enfermedad, que le ha hecho perder 16 kilos en tan solo una semana. Esta fue su impresionante experiencia, en donde reveló el motivo de su enfermedad:

► Braun Strowman reveló que lidia con compleja enfermedad

“Vamos a ver si la gente lee lo que publico o solo mira las fotos cool. El 2025 ha comenzado bastante difícil para mí. La semana pasada contraje algún tipo de virus que literalmente me destrozó. Pasé cuatro días en una habitación de hotel, tres de ellos con fiebre de 102 grados o más. Una semana después, finalmente creo que estoy superando lo peor. Los dolores severos en mi cuerpo finalmente están disminuyendo.

«Hoy es el primer día en el que he podido moverme y realmente hacer algo. Perdí 16 kilos en esta semana. Me hice pruebas y todo lo que pudieron determinar es que fue una gripe muy fuerte, afortunadamente.

«Odio haberme perdido SmackDown de la semana pasada, el estreno de Raw en Netflix, y también me perderé televisión esta semana. Esto es solo otro obstáculo en el camino. ¡Volveré más grande, fuerte y peligroso que nunca!

«No ha habido nada en esta vida que me haya lanzado que no haya podido SUPERAR, ¡y esto no va a impedir que haga de este uno de mis mejores años hasta ahora! ¡2025, prepárate, porque te voy a conquistar!”