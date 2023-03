Después de derrotar a Omos en Crown Jewel 2022, Braun Strowman publicó un tweet burlándose de los luchadores de tamaño menor que realizan movimientos aéros, como es el caso de su compañero Ricochet. Entonces, hubo cierta polémica, pero acabó quedando en nada, y ella lo condujo justamente a unir fuerzas con The One And Only en un equipo. Juntos estarán enfrentando a The Street Profits, Alpha Academy y The Viking Raiders en la primera noche de WrestleMania 39.

Get ready for the #WrestleMania Showcase Fatal 4-Way Tag Team Match! Which team are you rolling with? pic.twitter.com/7TQ3OELcFU — WWE WrestleMania (@WrestleMania) March 20, 2023

> Braun Strowman: de un tweet a WrestleMania 39

En una reciente entrevista en el Ringer Wrestling Show, el Monstruo entre Monstruos estuvo hablando de cómo un tweet lo llevó al Show de los Shows:

“Me encanta revolver el proverbial nido de avispas de la comunidad de lucha libre en Internet porque es muy fácil, ustedes venden mucho por mí. Las personas que me conocen, todos en nuestro vestuario me conocen y saben cómo soy. Si me estoy metiendo contigo, eso significa que me preocupo por ti. Esa es mi personalidad. Si me desvío de mi camino y paso mi tiempo contigo, ya sea para molestarte, hablar contigo, eso significa que me importas. Si no hablo contigo, eso significa que no me gustas. Bromeando, estaba sintiendo yo mismo.

“Creo que Omos y yo salimos y derribamos la casa. ¿Dónde diablos ves a dos seres humanos así en la misma habitación? Mucho menos salir y hacer lo que hicimos nosotros. No tengo ningún problema en darme palmaditas en la espalda en Internet o donde sea. A algunas personas les gusta, otras lo odian. Adivina qué, mira dónde estamos. Mira lo que sucedió con un tweet. Un tweet prendió fuego a Internet y está conduciendo a un combate en WrestleMania. Entonces, ¿hice algo bien o hice algo mal?”.

