Braun Strowman: «Cuello roto, pierna paralizada, dientes falsos…»

Siempre ha habido consenso entre los fanáticos sobre que la carrera de Braun Strowman como Superestrella WWE podría haber sido mucho más grande. Las razones son variadas, desde que no siempre ha sido, presumiblemente, del todo profesional, como las cuestionables decisiones creativas que se tomaron con él, o las múltiples lesiones que sufrió con los años.

► Las lesiones de Braun Strowman

Hoy, «The Monster of All Monsters» está fuera de la compañía después de haber sido despedido el pasado 3 de mayo. Es una incógnita cómo va a continuar su carrera en la lucha libre profesiona, o si va a hacerlo -cuando fue despedido la vez anterior no lo hizo hasta que lo contrataron nuevamente- pero sin duda le puede venir bien un descanso del ring.

Mientras hablaba recientemente con Miles Addy, antes de conocer la noticia de su salida, Adam Scherr, nombre real de Braun Strowman, detallaba las lesiones que ha sufrido en WWE:

«Antes incluso de debutar en televisión, me rompí la vértebra L5S1, lo que paralizó completamente mi pierna izquierda. Me hicieron una cirugía de emergencia, recuperé el 85 % de la movilidad, así que durante toda mi carrera he luchado con una pierna izquierda paralizada en un 15 % debido a mi espalda baja.» «Me han operado el codo dos veces. Mis dientes son falsos. Todas estas cicatrices son de cuando atravesé el parabrisas en la pelea en el pantano de la Familia Wyatt. Me rompí el cuello, tengo una placa de metal y cuatro tornillos en el cuello.» «Me desgarré la ingle a los dos minutos del combate Last Man Standing contra Bronson Reed, y aun así seguí 20 minutos más con la ingle desgarrada. Todas las lesiones apestan, pero son parte del juego.»