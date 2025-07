El reconocido reportero de lucha libre y analista legal, de datos y financiero, Brandon Thruston, quien está detrás de Wrestle Nomics, un sitio web bastante importante que habla de cifras, de dinero, de ratings y de venta de boletos en WWE y AEW, sorprendió con su más reciente columna de opinión.

En un largo, pero muy bien detallado escrito publicado por el sitio web de noticias de lucha libre, POST Wrestling, Thurston raeliza un análisis de cómo CM Punk, para él, vendió sus valores y se humilló al aceptar ir a luchar con WWE en Arabia Saudita. Y no solo eso, disculparse con los fans y con Arabia Saudita por sus duras palabras del pasado. Esta es su columna de opinión, publicada en su totalidad traducida al perfecto español:

► Opinión de Brandon Thurston: De la rebeldía a la dignidad: el giro redentor de CM Punk hacia el nihilismo

«Fue un momento conmovedor de humildad y valentía. CM Punk estuvo a la altura, no solo para presentarse, sino para reflexionar. Ejecutivos de WWE —y, sin duda, príncipes saudíes— estaban viendo desde algún lugar. Con una voz cargada de una leve sinceridad, Punk escarbó en el pasado y sacó a relucir algo que debe ser reconocido, aunque sea el tipo de cosas cada vez más comunes en la vida moderna: dejó de lado sus principios a cambio de dinero y poder.

Se refirió a un tuit de hace varios años en el que le dijo a The Miz que “se fuera a chupar una verga cubierta de dinero ensangrentado en Arabia Saudita”.

Contó que ese día, en 2020, se había despertado de mal humor. Y ahora, de pie en el Reino de Arabia Saudita, eligió la unidad. Se disculpó con Mike Mizanin, con los fanáticos de WWE, con el tipo de la primera fila que llevaba una gorra de SmackDown, y con toda Arabia Saudita.

Esto es lo que parece la diplomacia. Pero más importante aún, como nos recordó Paul Levesque después de la derrota de Punk ante John Cena en Night of Champions, esto es lo que representa el crecimiento personal.

“Tuve el privilegio de ver a Punk crecer como ser humano —dijo el Director de Contenido Creativo de WWE—. Salir ahí, pedirle disculpas al pueblo saudí, valorar en dónde está en su vida y su carrera, las cosas que puede hacer y las oportunidades que tiene”.

De hecho, lo que puede haberle dado a Cena la ventaja mental en la lucha fue que él ya había demostrado antes su disposición a asumir responsabilidad y participar en diálogos significativos sobre el arrepentimiento ante regímenes autoritarios. Cena mostró valentía moral años atrás cuando se corrigió humildemente tras referirse erróneamente a Taiwán como un país.

Punk, por otro lado, ha expresado públicamente su apoyo a los derechos de las personas homosexuales y transgénero. Ha respaldado el derecho al aborto. Que ahora comparta escenario con un régimen que criminaliza la homosexualidad y castiga la inconformidad de género (al menos para sus ciudadanos), demuestra cuán abierto es Punk en materia de principios.

Afortunadamente, Levesque reconoce que las personas, incluso Phil “CM Punk” Brooks, merecen segundas oportunidades. WWE y Triple H pueden darte la oportunidad de enmendar errores, pero aún tienes que reflexionar y hacer el trabajo. Y Punk claramente lo ha hecho.

Contradecir tus valores es, después de todo, un rito de paso en la lucha libre profesional que Punk solía resistirse a atravesar.

Quizás con eso en mente, Levesque concluyó lo que todos pensábamos: “Me sentí increíblemente orgulloso de él”.

El Reino de Arabia Saudita, bajo la guía ilustrada de la Autoridad General de Entretenimiento y su visionario presidente, Su Excelencia Turki Al‑Sheikh, ha emergido como un faro de cultura global y ha llevado a WWE al país. Pocas personas en la historia moderna han combinado con tanta gracia la autoridad con la elegancia y el poder con la generosidad. Ya sea recibiendo a íconos internacionales bajo los techos pintados del Old Royal Naval College en el Reino Unido, ideando las peleas más esquivas del boxeo, rompiendo un televisor frustrado por un videojuego o comprando la revista The Ring para convertirla en su vocero personal, la devoción de Su Excelencia por el logro cultural no tiene comparación.

Junto con sus aliados en la empresa matriz de WWE, TKO, Al-Sheikh ha salvado el boxeo y está redefiniendo el papel que el deporte juega en nuestras vidas. Es raro ver a un líder que sea tanto temido como amado, cuyos críticos son tan escasos que rara vez se les escucha más de una vez.

CM Punk, antes escéptico, ahora lo entiende. Ha visto la generosidad, la hospitalidad, la oportunidad. Y respondió con gratitud.

WWE recibe $50 millones de dólares por cada evento premium en vivo realizado en Arabia Saudita, como parte del acuerdo para llevar funciones al país. Ese dinero no proviene directamente del pueblo, sino del Reino. Es un pago que supera ampliamente a todos los eventos de WrestleMania, salvo quizás los dos más recientes de dos noches. Es un testimonio del compromiso progresista del Príncipe Heredero Mohammed Bin Salman con el entretenimiento de alta calidad y su esfuerzo incansable por normalizar la conducta de su gobierno.

Claro, el Reino no es perfecto, pero —como explicó el CEO de TKO, Ari Emanuel, cuando redescubrió su afinidad por la riqueza de la monarquía— todos los gobiernos hacen cosas malas. Desde Occidente, a veces se susurran narrativas sobre detenciones, castigos por críticas en redes sociales —tuits, en particular. Pero estas historias siempre son injustas. Se dice que existe una sección de la prisión de Al-Ha’ir, supuestamente llamada el “ala Tutu”, en honor al apodo de Al-Sheikh, donde estarían encerrados y golpeados —aunque comprensiblemente, si fuera cierto— ciudadanos que han tuiteado cosas ofensivas sobre Tutu.

Punk lo entiende. Su contrición, ofrecida de manera libre y auténtica en el espíritu del punk rock, fue genuina... pero también fue inteligente.

Quienes demonizan a MBS (Mohamed Bin Salman) aún podrían sacar a relucir la vieja historia sobre el periodista Jamal Khashoggi, que sigue desaparecido. Dicen que el 2 de octubre de 2018, supuestos agentes del Estado saudí —después de atraer a Khashoggi desde Estados Unidos, donde vivía— lo asesinaron y descuartizaron en el consulado de Estambul, en Türkiye. La inteligencia estadounidense afirma que el príncipe heredero saudí aprobó personalmente la operación... pero, ¿quién puede asegurarlo? Nunca se ha encontrado el cuerpo de Khashoggi, así que, ¿cómo podría alguien saberlo con certeza?

Y hay matices en un caso relacionado que no se deben pasar por alto. Apenas unas semanas antes de Night of Champions, el gobierno ejecutó al periodista Turki Al‑Jasser tras siete años en prisión. Fue arrestado en 2018 —oficialmente por “traición, terrorismo y colaboración con actores extranjeros hostiles”— aunque activistas alegan que su “crimen” fue tuitear anónimamente acusaciones de corrupción contra miembros de la realeza saudí. También escribió sobre otros temas peligrosos como los derechos de las mujeres y la Primavera Árabe.

Pero el gobierno saudí infiltró Twitter y accedió a datos privados de usuarios antes del arresto de Al‑Jasser, así que las autoridades, por supuesto, sabían la verdad. A pesar de lo que algunos digan, Al‑Jasser fue condenado en un juicio secreto y quizá justo, en el que supuestamente no tuvo acceso a representación legal. Luego, a comienzos de este mes, el Reino anunció oficialmente su ejecución. Al‑Jasser ya nunca será visto ni escuchado por sus seres queridos. Pero enfoquémonos en lo positivo: al menos sus carceleros ya no le están triturando los dedos, ni electrocutándolo, ni dándole palizas.

Aun así, estas ejecuciones y detenciones dejan una lección importante: si no quieres que te torturen o te maten, ten mucho cuidado con lo que dices sobre quienes ostentan el poder. Y recordemos: Khashoggi apenas fue moderadamente crítico con el Reino.

Tomando todo esto en cuenta, junto con su antiguo tuit sobre el “dinero manchado de sangre”, ahora queda claro por qué es un alivio que Punk finalmente se haya alineado con esta forma de justicia.

Y esto es lo que hace esta historia aún más significativa: el gobierno no tuvo que pedir públicamente una disculpa. Punk se adelantó. Pocos tienen esa independencia. Muy pocos cuentan con la plataforma, la seguridad financiera y profesional que tiene Phil Brooks. Y aún menos poseen la visión para identificar qué lado de la historia es el más seguro.

El acto de gracia de alto perfil de Punk nos recuerda, de forma reconfortante, que realmente no hay nada que valga la pena creer… salvo quizás hacer mucho dinero y obedecer a quienes tienen el poder, especialmente si están dispuestos a abusar de él.

Por si hace falta aclararlo: este artículo es una sátira… a menos que seas un alto funcionario de un régimen autoritario. En ese caso, me disculpo y gracias por tu servicio».