Tras su segunda derrota consecutiva dentro del Octágono, Brandon Moreno anunció que se tomaría un tiempo de descanso antes de volver. El ex-campeón del peso mosca de la UFC solo ha peleado en eventos principales y peleas por el título desde diciembre de 2020, cuando compartió la jaula por primera vez con Deiveson Figueiredo.

Sus actuaciones recientes tampoco han sido necesariamente malas, habiendo perdido decisiones divididas ante el actual campeón Alexandre Pantoja y el principal contendiente Brandon Royval. Sin embargo, el ex bicampeón del peso mosca tenía la sensación de que algo no iba bien.

Aunque admitió en el día de los medios de comunicación que le resultaba difícil no volver a pelear tan sólo unas semanas después de su derrota en febrero, Moreno se atuvo a su palabra y pasó algún tiempo de calidad curándose con su familia. Ahora regresa este fin de semana para encabezar la parada de la UFC en Edmonton , donde se enfrentará a Amir Albazi en un combate entre los cinco mejores.

En una entrevista reciente con Shakiel Mahjouri, Moreno habló de lo que fue su última pelea que le hizo darse cuenta de que necesitaba alejarse por un tiempo y cómo eso le ha ayudado a volver en su mejor momento.

«En mi mente, como tratando de recordar ese momento en la pelea como si yo no estuviera allí, ya sabes. Mi cuerpo estaba allí y yo estaba lanzando golpes, lo que sea, pero mi mente no estaba allí y eso es lo que me hizo sentir muy frustrado porque sé que soy mucho mejor que el tipo que luchó el pasado mes de febrero por lo que en ese punto, creo que es el punto de ruptura como, ya sabes, tengo que dar un pequeño paso atrás«

«Tengo que tomar un pequeño descanso. No fue un descanso enorme, pero esos meses sin competir, sin pensar en mi próxima pelea, en mi próximo rival, me ayudaron mucho a recuperarme.»