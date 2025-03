Brandon Moreno sin presión para UFC México

Solo para dar una idea de lo relajado que está Brandon Moreno de cara a UFC on ESPN 64, el ex campeón de peso mosca fue visto disfrutando de una rebanada de pastel de queso el miércoles, dos días antes de cortar peso.

Es un cambio bienvenido con respecto a la última vez que Moreno peleó en la Ciudad de México, cuando perdió por decisión dividida ante Brandon Royval en febrero de 2024.

Tras la derrota ante Royval, Moreno (23-8-2 MMA, 11-4-2 UFC) decidió tomarse una muy necesaria licencia , que duró casi nueve meses, tras ser uno de los peleadores más activos de la UFC —y campeones— de la era pospandemia. Su regreso a la Ciudad de México, donde tiene un récord de 0-2-1, podría preocupar al destacado mexicano antes del evento principal del sábado (ESPN, ESPN+ ) contra el ex aspirante al título Steve Erceg (12-4 MMA, 3-3 UFC) en la Arena CDMX.

Moreno insiste en que nada podría estar más lejos de la verdad.

“Ni siquiera pienso en mi pasado. Es algo que tuve que evitar para esta pelea. Siempre me preguntan: ‘¿Cuál es la presión de tu próxima pelea?’ Y siempre respondo lo mismo: Siempre hay mucha presión sobre nosotros. Pero no puedo cargar más con ese peso. Simplemente dejé de pensar en mi pasado. No sé nada de mi pasado. Aprendí todas las lecciones de eso, pero ahora mismo estoy muy concentrado en mi presente, muy concentrado en Steve Erceg, y estoy listo para el reto”.