Brandon Moreno quiere pelea eliminatoria por el título contra Amir Albazi

La paciencia de Brandon Moreno está siendo puesta a prueba mientras espera su próxima asignación en UFC, y espera que la promoción le brinde algo pronto.

Después de sufrir una lesión en la mano en su derrota por el título ante Alexandre Pantoja en UFC 290 en julio, Moreno (21-7-2 MMA, 9-3-2 UFC) ahora está 100 por ciento saludable. Lo ha sido durante algún tiempo y originalmente tenía como objetivo regresar al octágono en diciembre. No lo consiguió y ahora sólo está esperando una fecha y ve a Amir Albazi (17-1 MMA, 5-0 UFC) como su probable enemigo.

“Me dijeron Amir. Me hablaron de diciembre, pero nada era real, nada era oficial. Así que ahora mismo estoy esperando un nombre concreto para hacerlo oficial. Sé que Amir está allí. Creo que es la pelea más lógica para mí con Amir. El ganador podrá luchar por el título en el próximo. Sé que Amir está allí”.

Moreno, número 3 en el último ranking de peso mosca admite que su angustia por competir lo ha superado en ciertos momentos. No comprende completamente el motivo del retraso, pero ha hecho todo lo posible por mantener una actitud positiva.

“Esa es la parte más frustrante aquí, porque estoy sano. He estado esperando una pelea. De hecho, presioné un poco a UFC como, ‘Oye, quiero pelear en diciembre’. Quiero estar activo.’ Si lo necesitaran, podría ser el reemplazo para la pelea por el título (en UFC 296) el 16 de diciembre, pero no me dieron nada. Intenté ser muy estoico, estar tranquilo y relajado. Sólo estoy esperando mi momento. He estado usando todo este tiempo para mejorarme”.

Ha habido rumores de que UFC planea regresar a México por primera vez desde septiembre de 2019 como parte de su calendario del primer trimestre para 2024. Moreno, de 29 años, no está seguro de si lo retrasarán para esa fecha, pero espera conseguir algo. respuestas pronto.

Sería un honor competir en su país de origen, dijo Moreno, pero eso no supera su deseo de pelear lo antes posible. Después de ver cómo Pantoja acababa con su reinado del título a principios de este año, está cansado de tener el sabor de la derrota en la boca y quiere rectificar las cosas.

“Si es en México frente a mi gente, sería genial. Obviamente la altitud en la Ciudad de México es un verdadero desafío. Tengo que estar preparado para eso. Pero estoy listo. He sido campeón en el pasado y sé que puedo volver a serlo. Sólo tengo que estar tranquilo, concentrado y preparado para lo que suceda en el futuro. Pero enero, febrero, estoy dentro”.