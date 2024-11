Brandon Moreno encantado con su actuación en UFC Fight Night 246

Brandon Moreno está más que satisfecho con cómo sucedieron las cosas en su regreso a la competencia de MMA.

Moreno, quien se tomó un descanso de las MMA a principios de este año citando fatiga, hizo su regreso este sábado en el evento principal de UFC Fight Night 246, donde derrotó al principal contendiente Amir Albazi. Moreno (22-8-2 MMA, 10-5-2 UFC) ofreció una clínica de boxeo y dominó a Albazi (17-2 MMA, 5-1 UFC) para ganar por decisión unánime.

Para Moreno, las cosas no podrían haber ido mejor.

“¿Qué puedo decir? Me siento increíble. Todas las vibraciones, todo el ambiente alrededor de mi campo de entrenamiento estaban en su punto. Fue simplemente perfecto. Quería demostrarlo en mi actuación de esta noche y siento que lo logré.

“Me sentí muy conectado y sentí que todas las piezas estaban en el lugar correcto. Fue una actuación dominante y sé que este es el tipo de actuación que puedo hacer en mis próximas peleas”.

La victoria sobre Albazi rompió una racha de dos derrotas consecutivas para Moreno. Ahora, en la senda de la victoria, la estrella mexicana quiere recuperar lo que perdió en 2023: el título de peso mosca de la UFC. Sabe que la división está un poco complicada en este momento, por lo que no le importa aceptar otra pelea si no se le presenta una oportunidad por el título.

“No sé, hombre, espero (tener la oportunidad por el título). Tengo que ser honesto conmigo mismo, tal vez tenga que pelear una vez más antes del título, pero no sé qué está pensando la UFC en este momento. Tal vez estén tan impresionados con la actuación de esta noche que digan: ‘Tal vez pueda conseguir el título a continuación’. Sé que Royval está allí. Sé que Kai Kara France está allí tratando de conseguir su próxima oportunidad por el título. No lo sé. Estaré listo para lo que sea”.