Brandi Rhodes elogió el personaje de Stardust de su esposo

Desde que salió de la WWE en el 2016, Cody Rhodes vio un renacer de su carrera triunfando en la escena independiente, consolidar el éxito de AEW, y finalmente regresar a la compañía que fue su casa en WrestleMania 38, donde eventualmente logró culminar su historia y convertirse en una de las estrellas más importantes de la actualidad.

► Cody Rhodes utilizó el personaje de Stardust hasta el 2016

Habiendo logrado el éxito ya en WWE, uno podría pensar que el tan difamado personaje de Stardust que adoptó en su primera etapa ya estaría en el pasado. Sin embargo, en la reciente edición del podcast «¿What do you Wanna Talk About?«, Brandi Rhodes se mostró como una gran fanática de este personaje, adoptado por su esposo.

«Pensaba que Stardust era uno de los mejores luchadores. Renée Paquette y yo estamos convencidos de que Stardust era genial. Ese es mi esposo. Nunca me avergoncé de Stardust.»

«Le diste un mordisco y seguiste hundiéndote. Bueno, la cuestión es la siguiente: lo único que me molestó de Stardust es que te molestara a ti«.

En aquella época, Brandi fue anunciadora en la WWE, trabajando con el nombre de Eden, y aunque Cody asumió que Brandi se sentiría avergonzada por aquello, esta última también lo descartó rápidamente.

Stardust nació como una especie de homenaje a su padre Dusty y hermano Dustin (quien trabajó en WWE como Goldust), sin embargo, pero con un aspecto más villano. Eventualmente, lograron el Campeonato de Parejas WWE, pero a partir de allí se dieron diferencias a nivel creativo con Vince McMahon (quien incluso impidió que se diera un combate entre hermanos en WrestleMania) y «The American Nightmare» terminó solicitando su salida de la compañía en el 2016.