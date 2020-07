Brandi Rhodes revela algunos detalles de la "Puppy Battle Royale"

Entre tanta seriedad por el nuevo asalto de las "Wednesday Night Wars" que veremos esta noche entre NXT The Great American Bash y AEW Fyter Fest, había que relajar un poco las tensiones. Así, los Élite anunciaron la semana pasada una insólita "Puppy Battle Royale" que sólo contaba con la siguiente sinopsis en forma de vídeo.

How about a casual puppy break after that first match #FyterFest #AEWDynamite pic.twitter.com/pyGBdAOnS6

A priori, una batalla campal al uso, sólo que protagonizada por cachorros, sin mayores detalles. Y ante tamaña expectación, Brandi Rhodes (quien precisamente perdió la semana pasada a su perro Colby Jack) amplió un poco más la previa de este "combate".

It’s the Puppiest night in wrestling! Following #AEWDynamite AEW’s First Puppy Battle Royale, hosted by @tonyschiavone24 ! These 🐶’s come from @angelsrescue in ATL! 🐾This is Brandi Rhodes!! She is a clear pack leader. She’ll do GREAT tonight! #AEWPuppyBattleRoyale pic.twitter.com/zKyrCebU6w