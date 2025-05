Brady predice pelea entre Muhammad y Della Maddalena en UFC 315

Sean Brady no descarta por completo que Jack Della Maddalena gane en UFC 315.

El campeón de peso welter Belal Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) hace su primera defensa del título contra Della Maddalena (17-2 MMA, 7-0 UFC) en la pelea principal del sábado (pago por evento, ESPN, ESPN+ ) en el Bell Centre en Montreal.

Brady (18-1 MMA, 8-1 UFC), quien sometió al excampeón Leon Edwards en una victoria dominante en UFC Fight Night 255, está a punto de competir por el título. Tras su única derrota en su carrera ante Muhammad en UFC 280 , una revancha por el título es lo ideal para Brady.

«Quiero que Belal gane. Claro que me conviene más que Belal gane. Es el único que me ha vencido en mi carrera. Cuanto mejor lo haga, mejor me veo, y posiblemente pueda tener una oportunidad por el título. La UFC no me ha dado ningún contacto para esto, pero estaré allí. Belal y yo ya hemos peleado, soy un peleador invitado esta semana, así que estaré allí. Obviamente, me quieren allí. Shavkat (Rakhmonov) sigue lesionado. He oído que no peleará hasta octubre o diciembre, y que podrían ir a Chicago en agosto, y de ahí es Belal».