Brady: «Las excusas de Edwards por perder el título son malas»

Sean Brady confía en que representará un tipo de amenaza diferente a Leon Edwards en UFC Fight Night 255. Brady (17-1 MMA, 7-1 UFC) se enfrenta al excampeón de peso wélter de la UFC, Edwards (22-4 MMA, 14-3 UFC), en el evento principal del sábado en The O2.

Tras enfrentarse a Kamaru Usman dos veces, a Colby Covington y a Belal Muhammad en sus últimas cuatro peleas, Edwards se enfrentará a otro luchador: Brady. Pero el nativo de Filadelfia afirma que su enfrentamiento no es el mismo en cuanto a estilo.

Edwards dijo que le dijeron que su pelea con Brady es una pelea por el puesto número uno, pero Brady no está pensando en el juego a largo plazo ni en establecer expectativas sobre lo que traería una victoria.

“No intento conseguir una oportunidad por el título con esto. No intento apresurarme. Eso es lo que hice antes en mi carrera. Llegué a la pelea contra Belal (Muhammad) con muchísimas ganas, y resultó que esa no era la noche para mí. Así que voy a salir, voy a hacer mi trabajo, voy a levantar la mano como sea, y adonde sea que vaya a partir de ahí, iré”.