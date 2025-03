Brady, ganador de UFC Londres: «Le gané a Edwards mejor que a Muhammad»

Sean Brady tomó el modelo de Belal Muhammad y lo superó en UFC Fight Night 255. Brady (18-1 MMA, 8-1 UFC) dominó al ex campeón de peso welter Leon Edwards (22-5 MMA, 14-4 UFC) en el suelo y luego lo sometió con un estrangulamiento de guillotina en el cuarto round del evento principal del sábado en The O2 en Londres.

Muhammad superó a Edwards en grappling para proclamarse campeón en UFC 304, pero no logró liquidarlo. Brady cree que ser el primero en detener a Edwards debería ser un logro.

«Incluso cuando me disparó, Leon es un luchador muy técnico, pero cuando la pelea es realmente difícil, tiende a romperse. Pude ver que se estaba rompiendo, y supe que se rompió en cuanto me disparó, porque ese era el último lugar donde querría estar: en el suelo conmigo. Así que, en cuanto supe que quería forcejear conmigo, supe que pronto terminaría».

Después de la pelea, Muhammad publicó en X que Brady copió su tarea. Brady le recordó que pudo hacerle algo a Edwards que él no pudo.

“Creo que lo hice mucho mejor que Belal. Creo que Belal perdió un par de asaltos. Le dieron una paliza en la espalda durante un asalto entero. Creo que estaban 3-2 cuando pelearon. Dominé a Leon en cada asalto. Nadie lo había hecho como yo. Y luego lo sometí y lo hice rendirse frente a su ciudad natal. Si estuviéramos en Filadelfia, no me harías rendirme frente a mi ciudad natal, te lo aseguro. Me voy a dormir, hijo. Así que recuérdalo”.