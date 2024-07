Brady espera pelear con Garry con victoria sobre Burns

Sean Brady todavía está interesado en pelear contra Ian Machado Garry. Brady (16-1 MMA, 6-1 UFC) se enfrenta al ex retador al título Gilbert Burns (22-7 MMA, 15-7 UFC) en el combate principal de UFC Fight Night el 7 de septiembre en el UFC Apex en Las Vegas.

Mientras tanto, Garry (15-0 MMA, 8-0 UFC) permaneció invicto cuando superó a Michael Page en UFC 303. Brady no quedó impresionado con lo que vio del irlandés.

“Para ser completamente honesto, no estoy impresionado, no estoy impresionado con Ian. Tampoco estoy impresionado con MVP. Ian sigue hablando de que quiere a Shavkat (Rakhmonov), quiere esto, quiere aquello. Creo que apenas logró pasar esa pelea. Podría haber sido un empate en mi opinión. Realmente no vi dónde pensó que hizo un trabajo increíble”.

Garry casi somete a Page en el primer round cuando éste le tenía la espalda, pero no pudo aplicarle el estrangulamiento trasero. Brady criticó la forma en que Garry lucha y quiere destrozarlo si logra superar a Burns.

“Ian se puso sobre la espalda de (Page), pero no pudo hacer nada con ella. Incluso en el primer asalto, tenía el triángulo al cuerpo y casi un estrangulamiento trasero completamente cerrado, tienes a Demian Maia en tu esquina, ¿y no puedes terminar ‘MVP’? Incluso su golpeo, se rompió en sus pies y no quería ser parte de eso.

“Estaba diciendo que iba a noquear a ‘MVP’ en el primer asalto y apenas conectó un golpe. Tiene mucho trabajo por hacer y espero que, obviamente, no subestimemos a Gilbert, pero yo le gané a Gilbert, Ian dijo que quiere pelear de nuevo en diciembre, pueda revertir esa situación y él y yo podamos finalmente hacerlo”.