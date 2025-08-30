Brady elige a Della Maddalena para vencer a Makhachev en UFC 322?

Sean Brady cree que el campeón de peso welter de UFC, Jack Della Maddalena, dará la sorpresa ante Islam Makhachev.

Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC) defiende su título contra el ex campeón de peso ligero Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) en la pelea principal del UFC 322 el 15 de noviembre desde el Madison Square Garden en Nueva York.

Della Maddalena viene de una sorpresiva victoria sobre Belal Muhammad en el UFC 315, donde se alzó con el título de peso wélter con una clínica de golpes. Brady ve al favorito moderado, Makhachev, luchando por mantener a Della Maddalena en el suelo.

«Creo que es una pelea mucho más difícil para Islam de lo que la gente cree que es Jack. Jack es muy difícil de sujetar. Es corpulento, pega como un tren de carga, tiene poder de nocaut y ha demostrado que derribar a alguien no significa ser un imbécil. ¿Puedes sujetarlo? Jack es muy bueno creando revueltas, poniéndose de pie, separando las manos. Ya lo habíamos visto con Belal». Gilbert (Burns) derribó mejor a Jack que Belal. Tenía mejores posiciones, pero no sé. Egoístamente, quiero que gane Islam porque quiero luchar contra él por un legado, y creo que puedo vencerlo. Creo que puedo vencer a cualquiera en el mundo, y quiero que mi lucha se enfrente a la suya para ver quién es mejor. Me encantaría que eso sucediera. Pero si tuviera que elegir, y sé que Jack no sería el favorito, lo elegiría.

Brady (18-1 MMA, 8-1 UFC), quien viene de una sumisión dominante ante el ex campeón Leon Edwards en marzo , también espera competir en UFC 322 contra Ian Machado Garry, Belal Muhammad o Shavkat Rakhmonov.