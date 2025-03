Brady ataca a Edwards tras victoria en UFC Londres

Sean Brady no aprecia cómo Leon Edwards manejó la derrota ante él en UFC Fight Night 255. Brady (18-1 MMA, 8-1 UFC) dominó y sometió al excampeón de peso wélter de la UFC Edwards (22-5 MMA, 14-4 UFC) en el evento principal del sábado en The O2 de Londres.

Brady no es de los que se dedican a hablar mal de él, pero explicó cómo Edwards empezó con la falta de respeto.

« Cuando se me acercó, me preguntó por mi altura. ¿Cuánto mides, 1,73 m, 1,75 m?». Como si estuviera siendo un imbécil. … A partir de ahí, pensé: «No le voy a tocar la mano a este tipo, y si intenta alguna estupidez en el pesaje, se la voy a devolver a este cabrón».

“Hicimos un cara a cara en el O2, y literalmente duró cinco segundos, pero cuando lo hicimos, nos acercamos. Y obviamente, hermano, no mido 1,80 m, no mido 1,88 m. Mido 1,75 m, como si nunca hubiera sido alto .

Ninguno de los dos se tocó los guantes en el octágono antes de su pelea. Brady intentó consolar a Edwards tras vencerlo, pero el excampeón no se dejó vencer.

“Personalmente, que le den a Leon. Que le den a él y a todo su equipo, y así es como me siento con toda la situación. Me acerqué a él y le dije: ‘Oye, eres un gran campeón’. Simplemente me ignoró. Obviamente, está molesto, pero incluso a todo su equipo, intenté decirles: ‘¿Qué pasa?’. También fueron muy cursis, así que fue una locura. Mis entrenadores ni siquiera fueron. Dijeron: ‘A la mierda con eso, no les vamos a decir ni una mierda a estos tipos’.

«Incluso antes de que me levantaran la mano, intenté tocarle las espaldas a Jason Herzog; está muy cabreado. Luego, al ver todas esas tonterías que decía sobre mí toda la semana, me hubiera gustado ser aún más cruel con él. Por eso publiqué esta porquería sobre el «Disparo en la cabeza, muerto» y que no tenían armas en Londres, porque ahora me voy a burlar de ti. Te voy a dar codazos porque eres un cabrón».