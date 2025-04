Brad Tavares orgulloso de igualar récord de victorias de Michael Bisping

El veterano de peso mediano de UFC Brad Tavares alcanzó al miembro del Salón de la Fama Michael Bisping en los libros de récords.

En la cartelera estelar de UFC on ESPN 65 en el UFC Apex, Tavares (21-10 MMA, 16-10 UFC) puso fin a una racha de dos derrotas con una victoria por decisión unánime sobre Gerald Meerschaert. Fue un resultado significativo para Tavares, quien demostró que quienes dudaban de él estaban equivocados y, al mismo tiempo, hizo historia .

« Siento que todavía tengo espacio, por muy loco que parezca, he estado en esto más de 20 peleas, 15 años, y todavía siento que tengo esa mentalidad de que puedo hacer más, puedo hacerlo mejor. Todavía puedo evolucionar. Hay muchas más cosas en las que estábamos trabajando que no pude mostrar esta noche».

La victoria sobre Meerschaert (37-19 MMA, 12-11 UFC) fue la 16.ª de Tavares en la división de peso mediano, empatando a Bisping con la mayor cantidad en la historia de la división. Ya ostentaba el récord de más tiempo de pelea y también es el primero en los libros de récords con 14 victorias por decisión en peso mediano. Tavares también está empatado con Neil Magny con la mayor cantidad de victorias por decisión en la historia de la promoción.

“Para ser honesto, las estadísticas son importantes, me gustan. Me siento honrado, pero no es algo en lo que piense ni que me entusiasme. Esta noche, ni siquiera me di cuenta. Sabía que estaba cerca de Mike o algo así, pero no sabía si lo había superado o algo así”.

«Como dije, no le presto mucha atención. Pero me lo comentó en la entrevista posterior a la pelea. Pensé: «¡Ah, sí! ¡Te pillé, Mike!». Solo tengo respeto por ese tipo y todo lo que ha logrado».