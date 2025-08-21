Bozilla, representante de Stardom en Forbidden Door

Finalmente se reveló quien será la luchadora que representará a Stardom en la magna función de All Elite Wrestling, «Forbidden Door 2025«. Se trata de la poderosa alemana Bozilla.

► Bozilla participará en AEW Forbidden Door

Bozilla será parte de la lucha en cuádruple amenaza donde estará en juego el Campeonato TBS, donde la monarca reinante, Mercedes Moné expondrá el cetro ante Persephone, representante del CMLL, Alex Windsor como representante de AEW y Bozilla de Stardom siendo la última anunciada.

Bozilla se encontraba compitiendo en el torneo «5*STAR Grand Prix 2025«; sin embargo fue eliminada en la ronda de cuartos de final por Suzu Suzuki, su compañera de facción en «Mi Vida Loca» en el evento que Stardom presentó en el Tokyo Korakuen Hall el 20 de agosto.

Luego de su eliminación, Stardom reveló que ella sería la representante de la empresa en el evento de este sábado 24 de agosto desde la O2 Arena de Londres, Reino Unido.

Tras el anuncio, Bozilla declaró:

Mi verano aún no ha terminado. Pronto volaré a Inglaterra, cargando con Stardom y la lucha libre profesional japonesa sobre mis hombros. Mi puerta prohibida se ha abierto.

This Sunday, 8/24! TBS Championship 4-Way Match@MercedesVarnado vs @HailWindsor vs CMLL's Persephone vs Stardom's Bozilla! It's an International TBS Title 4-Way match at Forbidden Door LIVE in London, THIS SUNDAY! pic.twitter.com/ppsvbMvI3P — All Elite Wrestling (@AEW) August 21, 2025