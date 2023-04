Borralho entrenó con Costa, Chimaev y Strickland

Caio Borralho se está esforzando al máximo en busca de la grandeza, y eso significa mezclarse con algunos de los mejores de su división dentro de la sala de entrenamiento.

Borralho (13-1 MMA, 3-0 UFC), que se enfrentará a Michal Oleksiejczuk (18-5 MMA, 6-3 UFC) en la pelea estelar del UFC Fight Night 223 del sábado, no dejó ninguna piedra sin remover en su intento de dar el siguiente paso en la jerarquía del peso medio.

“Fui a entrenar con Khamzat (Chimaev), fui a entrenar con Paulo Costa, fui a entrenar con Sean Strickland – todos los buenos chicos“, dijo Borralho a MMA Junkie y otros periodistas el miércoles en el UFC Fight Night 223 día de los medios. “Sé que estoy preparado”.

Algunos peleadores no estarían precisamente dispuestos a intercambiar miradas en el gimnasio con luchadores clasificados por encima de ellos en la misma categoría de peso, pero Borralho adopta un enfoque sin ego en su carrera. Sabe lo que hace falta para mejorar y llegar a lo más alto, y está dando los pasos que considera esenciales.

“Estoy con los pies en la tierra“, afirma Borralho. “Sé dónde estoy ahora mismo y sé lo que tengo que hacer para estar donde quiero estar. No estoy haciendo nada diferente. Recibo más dinero, pero entreno aún más duro. Estoy usando este dinero para contratar a buenos tipos que me pongan en apuros todo el tiempo. Estoy entrenando más duro. No hay dinero en el mundo que me haga sentir cómodo“.