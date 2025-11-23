Boom & Doom doblegan a RPG Vice previo a Full Gear

El preshow de Full Gear presentó un encuentro donde el caos alrededor del cuadrilátero influyó tanto como la acción en el ring.

Desde el arranque, QT Marshall y Big Boom AJ atacaron de inmediato a Rocky Romero y Trent Beretta, manteniendo el control hasta que RPG Vice lograron responder con vuelos y combinaciones rápidas. Sin embargo, intervenciones de Don Callis, The Rizzler, Big Justice y la aparición de Paul Wight en ringside inclinaron la balanza, permitiendo que Boom & Doom conectaran la Doomsday Device sobre Trent para asegurar el triunfo.

Momentos claves

El ataque inicial de Boom & Doom condicionó todo el combate y, aunque RPG Vice recuperó terreno con ímpetu, las interferencias externas fueron decisivas. El Cutter de Big Justice a Romero abrió el camino para que AJ y QT sellaran la victoria con su remate combinado sobre Beretta.

¿Qué pasará ahora?

La victoria coloca a Boom & Doom en un punto de impulso dentro de AEW, mostrando que su fuerza y el respaldo de múltiples aliados, aunque no muy comunes, pueden convertirlos en una amenaza constante.

