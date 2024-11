Booker T: «WWE ID es para luchadores de élite»

Así como el programa NIL se creó como una conexión entre las universidades y la WWE para llevar a atletas de todos los ámbitos a la lucha libre profesional sin necesidad de pasar por otras empresas o la escena independiente, WWE ID nace para establecer un nexo con la compañía y esa misma escena y las escuelas luchísticas.

► Booker T sobre WWE ID

Qué saldrá de esta idea es una incógnita pero el miembro del Salón de la Fama Booker T tiene una cosa clara:

«Muchos de estos chicos independientes ahora tienen una reservación de lucha el viernes, el sábado y el domingo en tres lugares diferentes, y están yendo de un lado a otro. Nadie los está viendo, no hay cámaras grabando, no hay alguien en la parte de atrás, un veterano, un OG, que pueda decirles, ‘Oye, amigo, quizás necesitas trabajar en esto’. Porque muchos de esos promotores simplemente no lo saben porque nunca han estado en ese nivel. Sin faltarles el respeto ni nada. Pero creo que tener un programa como este, en el que pueden ser mentoreados y guiados a tiempo completo… creo que solo puede ser beneficioso para alguien que realmente esté pensando en trabajar en el próximo nivel. Ahora, si solo quieren hacer lucha independiente, solo quieren hacer lucha en el patio trasero, si solo quieren jugar a ser luchadores, hay muchos lugares donde pueden hacerlo. Pero un programa como este, el programa ID, va a ser para los chicos y chicas de élite que quieren participar en este viaje», comenta el veterano en Hall of Fame.

¿Qué opinas del lanzamiento de WWE ID? ¿Y de las palabras de Booker?

