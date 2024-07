Booker T: «Veo mucho de Brian Pillman en Lexis King»

El miembro del Salón de la Fama de la WWE y comentarista de NXT Booker T compara a Lexis King con su padre, el fallecido Brian Pillman. Quizá haya quienes lo consideren irónico teniendo en cuenta que desde el primer momento el luchador ex de AEW, donde era conocido como Brian Pillman Jr., ha querido distanciarse de él.

► Booker T de Lexis King

«El talento que está llegando a NXT en este momento y del que tengo una alta opinión, aunque aún no ha tenido su momento de brillar, es Lexis King. Estará aquí este fin de semana. El chico definitivamente está cortado por la misma tijera que su viejo. El viejo era innovador y adelantado a su tiempo. Quiero decir, él también está aquí todo el tiempo. Pero verlo desde la perspectiva en la que no tiene que escucharme, pero se sienta y escucha, lo absorbe todo como una esponja porque quiere ser el mejor y sabe que no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Es algo en lo que va a tener que invertir tiempo. Pero como le digo, si inviertes el tiempo cuando llegues, todo lo demás se resolverá por sí solo. Si pones el trabajo, nada más importa. El talento lo supera todo, la crema sube a la cima. Así que poder trabajar con alguien como Lexis definitivamente ha sido genial.»

El antaño King Booker también dedica elogios a Wes Lee, quien está buscando su siguiente historia tras no ser capaz de recuperar el Campeonato de Norteamérica:

«Veo a un chico como Wes Lee, que cuando llegué por primera vez a NXT y lo vi, observé sus luchas y pensé que era solo un tipo que hacía movimientos acrobáticos como la mayoría de los chicos más pequeños, pero observé a este chico y miro a los chicos y los juzgo por si pueden pelear. Nunca fui realmente un buen luchador. Quiero decir, era un buen luchador. Estaba bien, pero era un buen peleador y era un muy buen artista. Era un muy, muy buen entretenedor. Y cuando veo a Wes Lee, no importa con quién trabaje, no importa cuán grande, mediano o pequeño sea, sale a actuar en ese nivel superior, así que sí, hombre, hay algunos chicos ahí abajo en ascenso.”