WWE Saturday Night’s Main Event tendrá a Cody Rhodes defendiendo el Campeonato Indiscutible ante Kevin Owens. «Defendiendo» tanto como sinónimo de «exponiendo» como que realmente va a salir victorioso. Si nuestros lectores permiten que entre en un terreno de opinión personal, un servidor no tiene ninguna duda de que el «American Nightmare» va a vencer a «KO» en el estadio Nassau Veterans Memorial Coliseum en Nueva York. Eso, además, es también un problema si pensamos en que es un show predecible. Es decir, Cody Rhodes, Liv Morgan, Chelsea Green, Gunther y Drew McIntyre van a ganar.

► ¿El título cambiará de manos?

Dicho esto, el miembro del Salón de la Fama Booker T cree que Owens puede derrotar a Rhodes, según explica en Hall of Fame:

“Amigo, no me sorprendería. No me sorprendería nada en este momento porque el negocio está tan caliente, y hay tantos tipos que tienen el cohete en la espalda ahora mismo. Podrías ponérselo a una gran cantidad de luchadores, y creo que obtendríamos el mismo resultado en este momento. Realmente lo creo. Así que, si sucede, oye, estaré completamente a favor de Kevin Owens porque ese tipo ha hecho su trabajo. Ha pagado sus malditas deudas. Para mí, ver a Kevin Owens realmente canjear sería increíble, hombre. Sería genial verlo ganar».

¿Opinas como el veterano o crees que es un combate y también un evento predecible?

El cartel del show de hoy es: