Booker T: «Vamos a extrañar a Sabu»

El miembro del Salón de la Fama de la WWE Booker T habla de la muerte de Sabu, de cuando lo conoció y de sus contribuciones a la lucha libre profesional.

La última noticia sobre la leyenda del hardcore fue que su familia necesita ayuda para pagar sus gastos funerarios. Veamos ahora qué dice el veterano en su pódcast, Hall of Fame:

“Sabu falleció a los 60 años. Tuve un mal día, un día muy difícil ayer. En serio. No me di cuenta de que me afectaría tanto, pero juro que no pude motivarme en absoluto. No podía levantarme de la cama, realmente no podía arrancar el día, pensando en la muerte de Sabu.

“Recuerdo la primera vez que conocí a Sabu, fue en 1992. Yo estaba en Japón, hospedado en un lugar llamado Tokyo Inn. Salí y mi hermano se estaba preparando para ir al gimnasio, y de repente aparece un tipo y dice: ‘Hola, soy Sabu.’ Preguntó: ‘¿Qué van a hacer?’ [Mi hermano dijo] que iba al gimnasio. Sabu preguntó: ‘¿Está bien si voy con ustedes?’ Dijimos, ‘Sí, claro, si quieres venir, está bien.’ Y miré a Sabu. Tenía cicatrices por todo el cuerpo: en los brazos, en la cabeza, en la cara, en el pecho, en todas partes. Y en ese momento pensé, ‘¿Tengo que hacer eso para entrar en este negocio?’ Estaba totalmente asustado.