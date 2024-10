Booker T: «Una cosa que falta en la lucha libre…»

Booker T, miembro del Salón de la Fama y ex Campeón Mundial de WWE, explica qué nota que falta actualmente en la lucha libre profesional. Ya queda muy lejos el año 1992 cuando el también comentarista de NXT o propietario y entrenador en Reality of Wrestling comenzó su carrera. No solo tuvo éxito en la compañía más grande sino también en WCW o TNA. Y pasó brevemente por NJPW y la escena independiente.

► ¿Qué falta en la lucha libre actual?

«Poder hacer que The Boogeyman realmente sea algo especial. Tienes que estar totalmente comprometido,» dijo. «Tienes que saber reírte de ti mismo. Para mí, siempre he podido reírme de mí mismo. Siempre he podido ponerme en ese modo en el que soy la persona más aterradora en la sala. Solía ​​amar ver a los Three Stooges, ellos eran los mejores en reírse de sí mismos, poniéndose en una posición para entretener a la persona con la que trabajaban. Así que, para mí, creo que algunos de los mejores momentos fueron los videos con The Boogeyman y Sharmell, donde ella está en una cama de gusanos, y tengo que entrar para salvarla, pero estoy demasiado asustado para hacerlo.»

«Esa es la belleza de todo. Es algo de lo que siempre hablaba en esos tiempos. No solo éramos buenos luchadores y entretenedores, éramos realmente buenos actores. Creo que eso es algo que también falta en el negocio: la capacidad actoral de los jóvenes, tratar de llevarlos a ese punto y hacerles entender que realmente tendrán que hacer esa parte muy, muy bien si quieren llegar al siguiente nivel», explica el veterano en una reciente sesión de preguntas y respuestas en Patreon (cortesía de Fightful).

