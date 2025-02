Booker T: «Tiffany Stratton va a aprender mucho de Trish Stratus»

Trish Stratus y Tiffany Stratton vs. Nia Jax y Candice LeRae va a ser una de las luchas que presentará Elimination Chamber 2025. La miembro del Salón de la Fama regresó a la WWE para brindar su ayuda a la Campeona WWE.

► Aprendiendo de una de las mejores

Veremos si la alianza entre ellas va más allá de un combate pero sabemos que no será solo eso ya solo por el tiempo que van a pasar juntas estas semanas, tiempo que «Tiffy» puede aprovechar para aprender de la veterana.

«Para alguien como Tiffany Stratton, que no ha estado en el negocio por mucho tiempo, no es una veterana experimentada ni nada por el estilo. Pero es una profesional, puede salir ahí y rendir a un nivel altísimo. En este punto, con solo tres años en la industria, puede trabajar con cualquiera. Es realmente un fenómeno por la forma en que ha aprendido todo tan rápido.

Pero te voy a decir algo, cuando era joven en el negocio y recién había firmado con WCW, pensé que era realmente bueno. Luego, de repente, me encontré trabajando con alguien como Steamboat. Te digo, cuando trabajé con Steamboat… no estaba pensando en mi desempeño, estaba pensando: ‘Lo logré. Estoy aquí. ¿Voy a luchar contra Ricky ‘The Dragon’ Steamboat? ¿Es en serio?’ Eso es lo que me decía en el vestuario.

Para alguien como Tiffany, va a sentir lo mismo. Va a pensar: ‘He llegado, lo logré, estoy aquí, voy a salir y luchar con una de los mejores que lo ha hecho.’ Te juro que esos momentos los aprecias. Esos momentos los recuerdas para siempre. No recuerdo muchos combates, pero sí recuerdo estar en Alemania luchando contra Steamboat por 20 minutos en el centro del ring. Cuando salí de ese combate, había aprendido muchísimo. Tiffany va a obtener muchísimo conocimiento de esa experiencia«, explica Booker T en Hall Of Fame.

Formarán equipo las dos guerreras pero el veterano también las imagina una contra la otra:

«Sí, sería genial ver a esas chicas enfrentarse al menos una vez antes de que Trish… antes de que ya no podamos verla más en el ring. Si Trish puede hacerlo, digo que la dejen salir ahí y hacerlo.»