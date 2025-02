Booker T sobre Zilla Fatu: «Está listo para WWE»

El miembro del Salón de la Fama WWE, Booker T, ha estado al tanto de la lucha libre profesional desde hace mucho tiempo, no solo con su escuela de lucha libre profesional Reality of Wrestling, sino también con su trabajo como comentarista en NXT, observando a las potenciales estrellas que eventualmente brillarán en el elenco principal.

► Booker T conoce el potencial de Zilla Fatu

Durante un episodio reciente de su podcast Hall of Fame, Booker T hizo una predicción audaz sobre el futuro potencial del luchador profesional Zilla Fatu, el hijo del fallecido Umaga, con quien ha trabajado en Reality of Wrestling y que en algún momento sonó para llegar a WWE

«¿Zilla Fatu? Estará preparado para la WWE cuando llegue allí. Acabo de hablar con él sobre la WWE y hacer ese movimiento, y una cosa sobre este chico es que no tiene prisa ni nada por el estilo. Pero créanme, cuando lo logre, tendrá el mayor impacto que hayan visto de cualquier estrella joven que haya llegado a este negocio quizás en los últimos 30 años».

Zilla Fatu ya ha estado causando revuelo en el mundo de la lucha libre. A pesar de haber sido visto en WWE SummerSlam en agosto de 2024, Fatu no entró en acción, fue un mero espectador, aunque su ausencia no ha impedido que los fanáticos especulen sobre su futuro, y muchos se preguntan cuándo firmará oficialmente con la WWE. En el mes de enero, el hijo de Umaga luchó contra el propio Booker T en Reality of Wrestling, cayendo derrotado.