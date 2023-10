Booker T: «Seth Rollins nunca ha sido mejor en WWE»

Booker T valora el trabajo que está haciendo Seth Rollins, el Campeón Mundial de Peso Completo, en la actualidad en WWE en la edición más reciente de su pódcast, The Hall of Famer, mientras The Visionary retoma su rivalidad con Drew McIntyre de cara a exponer ante él el título en Crown Jewel 2023.

► El mejor Seth Rollins

«Seth está en una buena posición. ¿Por cuánto tiempo ha estado fuera de la imagen del título? Cuatro años. Ha estado alejado de esa carrera por el título durante cuatro años. Y déjame decirte que cuando te alejas de la carrera por el título, tienes mucho tiempo para descansar. Tienes tiempo para recuperarte. En el último año, creo que Seth ha estado haciendo más trabajo que nunca. Y, por supuesto, estará adolorido. Estará magullado.

«Si no está lesionado, estará en el centro del ring de todos modos. Eso es parte del juego. Seth Rollins lo sabe. Él mismo te lo diría. No es momento de quedarse sentado y ver pasar el desfile. No creo que Seth Rollins sea ese tipo de persona. Así que no, no creo que siga el consejo típico de esta industria, que te dice que vayas al máximo todo el tiempo. Irás tan fuerte y tanto tiempo como puedas. Eso es simplemente parte del negocio.»

«Incluso con el trabajo que Seth está haciendo, no se está exigiendo demasiado. No está haciendo lo que solía hacer Seth Rollins cuando entró por primera vez en esta empresa. A menos que tenga que dar un poco más para recordarles a todos que sigue siendo el mismo tipo. Así que no, está en su mejor momento y se ha colocado en una posición mucho mejor que muchos otros en este negocio, eso lo veo todos los días, en serio.»

