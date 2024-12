En 2020, TNA (entonces IMPACT! Wrestling) quiso tomar una decisión rompedora para la lucha «mainstream»: tener de monarca principal a una mujer, por encima de cualquier hombre. Y la elegida, diría servidor que merecidamente, fue Tessa Blanchard, cuando esta se conquistó el título mundial de la compañía en el PPV Hard To Kill.

Sin embargo, no todas las figuras de la industria vieron con buenos ojos el movimiento. Booker T, conocedor del producto, compartió una controversial opinión al amparo de su podcast ‘Hall Of Fame’.

«[…] Esta es la peor idea que Impact Wrestling ha tenido en la historia de la empresa . A partir de ahora, si vence a cualquier hombre de la empresa, si enfrenta a todos los hombres y los vence a todos, todos van a perder credibilidad. Quiero decir, ¿quién es el mejor ahora? No me imagino a Becky Lynch luchando con Samoa Joe o Brock Lesnar . Quiero decir que esta es la peor idea en la historia de la lucha libre» .

En junio de aquel distópico año, tras un tira y afloja con TNA en plena pandemia, Blanchard fue despedida, quedando vacante la máxima corona de la empresa. Hecho que, de alguna manera, sirvió a Booker T para vanagloriarse de sus argumentos.

Ahora, con Tessa Blanchard de nuevo en TNA, se presenta la oportunidad de que la empresa calle la boca a muchos, incluido Booker T, si apuesta otra vez por la gladiadora como cara del producto y la apuesta resulta exitosa. Sin embargo, parece que será difícil que el «WWE Hall of Famer» cambie de opinión.

Durante la más reciente edición de su podcast, Booker T se mantiene en su postura al comentar el regreso de Blanchard a TNA, tras abogar por que los seguidores hagan borrón y cuenta nueva con «The Queen Of The Carolinas».

«Siempre he sido gran fan de Tessa Blanchard en lo respectivo a su trabajo sobre el ring. Cuando aquello ocurrió [Blanchard ganando el Campeonato Mundial TNA], fui el primero en oponerme. Fui el primero en decir que fue la peor decisión que TNA ha tomado en toda su existencia. ¿Y sabes qué? Acerté al 100%, porque este negocio trata de embellecer las cosas, pero hay líneas que no cruzamos porque a veces no podemos volver a cruzarlas. Así es como yo lo veo».