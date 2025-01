Booker T se apuntó una victoria en su regreso al ring

Booker T está retirado, pero eso no le ha impedido de hacer algunas apariciones esporádicas en el ring, como cuando fue parte del Royal Rumble varonil en el 2023. Su último combate tradicional fue en julio de 2022 en el evento ROW Summer of Champions VIII, en la empresa que es de su propiedad. Actualmente se desempeña como comentarista de WWE NXT, mientras continúa asesorando a talentos emergentes a través de su promoción ROW, aunque recientemente había anunciado que disputaría un combate allí contra Zilla Fatu, un nombre al que se lo podría vincular con WWE en el futuro.

► Booker T volvió a disputar un combate individual luego de cinco años

El combate que Booker T disputó este sábado marcó el primer combate individual del miembro del Salón de la Fama WWE desde enero de 2019, cuando derrotó a Rex Andrews en otro episodio de Reality of Wrestling. Si bien Booker T ha hecho apariciones ocasionales en el ring, ha mostrado que no ha perdido el ritmo.

El rival de Booker T de este fin de semana, Zilla Fatu, el hijo de la fallecida ex estrella de la WWE Umaga, ha estado causando revuelo en el mundo de la lucha libre. A pesar de haber sido visto en WWE SummerSlam en agosto de 2024, Fatu no entró en acción, fue un mero espectador, aunque su ausencia no ha impedido que los fanáticos especulen sobre su futuro, y muchos se preguntan cuándo firmará oficialmente con la WWE, donde podría encajar en alguna de las versiones de The Bloodline.

El regreso de Booker T no podía ser más exitoso, ya que logró apuntarse la victoria frente a Zilla Fatu, y recientemente publicó en sus redes sociales una fotografía suya festejando su más reciente logro.

«ESTÁ TERMINADO. ESTÁ ACABADO»