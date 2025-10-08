Booker T: «Salir de WWE no perjudicará a Santos Escobar»

Casi ningún talento que ha competido de manera relativamente exitosa en WWE durante un lustro suele tener problemas para medrar en la siguiente etapa de su carrera. Sobre todo, si tiene el bagaje y la calidad de Santos Escobar.

El ex Campeón de Peso Crucero NXT ya no forma parte de la compañía, luego de que su contrato concluyera y, según PWInsider, rechazara una nueva oferta.

Y coincidiendo con tal noticia, casualidad o no, Rush escribió este tuit.

The time has come for LFI to get bigger

we will rule the world⏳#LFI🥇#aew pic.twitter.com/lhI4ljYQsI — RUSH OFICIAL (@rushtoroblanco) October 7, 2025

«Ha llegado el momento de que LFI crezca «dominaremos el mundo»

► Santos Escobar encuentra apoyo

Y tenemos primer nombre adscrito a WWE que ofrece su opinión al respecto de la marcha de Santos Escobar. Ante los micrófonos de su podcast, Booker T dice entender lo hecho por el azteca y se muestra confiado en que encontrará éxitos en otros escenarios.

«Oye, tío, ¿sabes qué? Lo entiendo, sinceramente. A veces, estar en WWE, y creo que él ha estado, ¿cuánto?, seis años, a veces, te aleja de tu vida. Jake ‘The Snake’ Roberts dijo: ‘Cuando firmas ese contrato con WWE, eso significa que estás obligado a trabajar todos los días’. Lo menciono porque cuando firmé mi contrato, quería ir y subirme a mi barco […] Al final, sólo había estado una vez en mi barco en todos esos años, y ni me di cuenta, porque estaba trabajando, estaba en la carretera. Entiendo totalmente el poder parar. Porque en la cima de mi carrera en WWE, como King Booker, me alejé, simplemente porque estaba cansado, me agotaba estar lejos de mi familia. Así que lo entiendo. «Santos siempre será capaz de ganar dinero en este negocio. Salir de WWE no creo le perjudicará para nada. Así que mis aplausos para Santos por tomar distancia».