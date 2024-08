Penta El Zero Miedo y Rey Fénix estarían próximos a terminar sus contratos con AEW -se desconoce la fecha exacta pero sería alrededor de septiembre- y la WWE podría ser su nueva casa. Allí, entre muchos otros, lo esperaría con los brazos abiertos el miembro del Salón de la Fama y comentarista de NXT Booker T, quien habla de The Lucha Brothers en un episodio reciente de su pódcast, Hall of Fame, compartiendo su deseo de verlos como Superestrellas.

► Booker T de los Lucha Brothers

«Me encantan los Lucha Brothers. Me encantaría ver a esos chicos en la WWE… Ese maldito Rey Fénix, dije que él es el heredero aparente de Rey Mysterio. Así de bueno es este tipo. Su popularidad también se ha disparado. Podría ser uno de esos chicos de transición, porque WWE siempre ha querido tener a alguien que pudiera tomar el relevo como el próximo gran superestrella mexicano. Y realmente creo que Rey Fénix, junto con [Penta], podrían ser grandes incorporaciones». Luego, el comentarista de NXT dijo que no ve a los Lucha Bros como equipo por mucho tiempo en WWE. En cambio, ve más potencial en Rey Fénix como estrella individual: «No veo a esos chicos siendo un equipo por mucho tiempo en el sistema de WWE. Simplemente porque ese maldito Rey Fénix está en otro nivel. Realmente es así de bueno».

¡El Death Triangle está aquí! Los Lucha Brothers y PAC llegan para representar a AEW ante El Dream Team del CMLL. 📺 Revive el #ViernesEspectacularCMLL para miembros “Campeón Mundial” y “Leyenda” del canal ⇒ https://t.co/FhWNCGkLfI|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/dMgEOamRup — Arena México (@Arena_MX) July 27, 2024

¿Qué opinas de las palabras de Booker T?