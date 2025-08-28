Booker T revela motivo por el que no ve AEW

El evento principal de AEW x NJPW Forbidden Door 2025 fue una lucha no sancionada dentro de una jaula de acero, que tuvo algunos momentos brutales, pero la violencia se vio intercalada con algo inusual, cuando los Young Bucks sacaron ositos de goma de una funda, en un momento en el que cualquier persona esperaba que salieran tachuelas, legos o algo más contundente para lastimar a sus oponentes.

► Booker T y los ositos de goma que aparecieron en Forbidden Door

En la reciente edición su programa Hall of Fame, el copresentador de Booker T, Brad Gilmore, narró el anuncio a Booker T, quien tenía una pregunta pertinente.

«Un momento. Un momento. La pregunta es: ¿vendieron los ositos de goma?«.

El miembro del Salón de la Fama WWE reveló que los ex Campeones de Parejas AEW habían «vendido» el momento y que este tipo de cosas son los motivos por los cuales no sintoniza AEW.

«Mira, ya lo he dicho antes. AEW está intentando cambiar la forma en que la gente ve la lucha libre profesional. La verdad es que no veo AEW porque, ya sabes… me preguntaste si la vi. No, no la vi porque esa es quizás una de las razones por las que no vería un programa de AEW. Puedo decirte sinceramente que nunca he visto el programa de AEW. He visto fragmentos, pero muchos de ellos han sido por internet. Nunca me he sentado a ver el programa por cosas así. Como dije, yo, personalmente, no quiero cambiar la forma en que la gente ve la lucha libre profesional porque es un deporte precioso. Un arte precioso cuando se le ve bien.»