Booker T responde a Sasha Banks: "Dejen de hablar de mí"

La luchadora está muy subida y el miembro del Salón de la Fama de WWE no piensa callarse. Ahora, Booker T responde a Sasha Banks y sus palabras al Harlem Heat. Echando un vistazo a las últimas semanas la verdad es que "The Boss" solo solo ha hablado del equipo del que también era parte Stevie Ray sino también de The Undertaker y como siempre de Vince McMahon. Si por lo normal tiene este comportamiento, ¿qué puede esperarse de ella cuando es Campeona de Parejas WWE, retadora al Campeonato Femenil Raw en The Horror Show at Extreme Rules y su mejor amiga es Campeona SmackDown?

► Booker T responde a Sasha Banks

Booker hizo estas declaraciones respondiendo a Banks en el más reciente episodio de su podcast, Hall Of Fame:

"Sasha, Bayley, forman un gran equipo. Pero en lo que respecta a compararse con un equipo que forma parte del Salón de la Fama, que son diez veces Campeones Mundiales, que establecieron un récord, que tuvieron a la mejor mánager de la historia, Sherri Martel... "Harlem Heat puso mucho más sobre la mesa. Y el mundo todavía está hablando de nosotros. La gente todavía canta nuestro nombre cada año. Sasha, Bayley, las felicito por el éxito que están teniendo, sigan haciendo lo que están haciendo. Con un poco de suerte no volverán a publicar nada sobre mí ni nada de eso".

Es una locura comparar al Harlem Heat con The Boss and Hug Connection. No tiene ningún sentido y por eso esta conversación tampoco lo tiene. Casi es sorprendente que el comentarista quisiera dedicar unas palabras a responder a la monarca. Porque en realidad ella sólo está en su papel de ruda, y en cualquier momento puede decir que mejores que cualquier persona en la historia. ¿Imaginan al Enterrador contestando también? Eso por supuesto no va a ocurrir.