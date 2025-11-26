Booker T responde a Bret Hart: «¿Por qué»?

Podría pensarse que después de una carrera llena de controversia, Bret Hart habría buscado la tranquilidad en el retiro. Nada más lejos de la realidad. Ya lleva 25 años con las botas colgadas (en 2010 y 2011 tuvo unos cuantos combates) y «The Hitman» nunca ha dejado atrás la polémica, ya sea hablando de Hulk Hogan, Goldberg o la Traición de Montreal en WWE. Volvió a hacerlo en una entrevista reciente y Booker T plantea si está arruinando su legado como luchador.

► Booker T sobre Bret Hart

«Bienvenidos de nuevo al Hall of Fame. Veo a mucha gente en el chat comentando, y quiero tocar un tema rápido: lo que Bret Hart ha estado diciendo últimamente. No sé, este tipo, me gusta Bret Hart, ha hecho muchísimo por este negocio, pero ahora parece que todo es “nuclear”, como quemar todo. Me pregunto: ¿por qué?

Sé que Bret tuvo problemas con Goldberg dentro del ring, pero lo que pasa en el ring pasa. Ninguno de nosotros intenta lastimar a alguien a propósito. Creo que Bret Hart es mucho mejor persona que la imagen que algunos podcasts están mostrando últimamente. Algunas cosas simplemente no se pueden retirar, y sería triste que no podamos revivir los grandes momentos de la historia de este negocio por rencor.

He trabajado con Bret y he tenido el honor de estar cerca de él varias veces. Bret no es un tipo amargado como algunos piensan; es una leyenda. A veces, solo debería dejar que su trabajo hable por sí mismo, no necesita dar entrevistas. Es Bret “The Hitman” Hart, Hall of Famer dos veces, uno de los más grandes de todos los tiempos.

Sobre Goldberg, defiendo que lo que pasó fue un accidente. Accidente es accidente; no fue intencional. He trabajado con Goldberg y siempre estaba consciente de protegerme porque él era menos experimentado. No creo que hiciera nada a propósito, es alguien que considero amigo. Goldberg ha sido positivo en todas las interacciones que he tenido con él, y no merece que se le critique continuamente por un error.

Me han dicho cosas de mí mismo, como que era “un poco rígido” o “duro” en algunos matches, pero nunca fue personal ni con intención de lastimar. Siempre he sido un trabajador seguro, preocupado por que todos puedan volver sanos a su familia después de cada match.

Sobre Bret de nuevo: a veces uno solo debe dejar que su trabajo hable. No hay necesidad de seguir sacando historias del pasado para entretener a otros. Creo que Bret está siendo usado por algunos que buscan negatividad, pero la persona que yo conozco es mucho mejor que esa imagen.

Estás en el Hall of Fame, eres de los mejores que ha habido y habrá«.

