Booker T rememora: «Nada va a superar ese momento»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Booker T ha luchado en siete ocasiones en WrestleMania a lo largo de su carrera. Ha logrado un marcador de 1-5. Su única victoria fue haciendo equipo con Rob Van Dam contra La Resistance, The Dudley Boyz, Garrison Cade y Mark Jindrak en una lucha de cuatro esquinas. También ganó una batalla real en la edición 21 pero fue en el pre-show. En cuanto a sus derrotas, perdió ante Edge en la 18, Triple H en la 21, The Boogeyman en la 22, Mr. Kennedy (en un combate Money in the Bank) en la 23, y el Team Johnny (él formaba parte del Team Teddy) en la 28.

► El debut de Booker T en WrestleMania

En esta ocasión, nos acordamos concretamente de esa primera vez que el ahora también comentarista en NXT luchó en «The Showcase of the Immortals» porque -en una reciente aparición en WWE World- el veterano aseguraba que no ha olvidado aquella experiencia y aconseja a las nuevas generaciones que luchen por vivirla:

“Fue surrealista. Estar en Canadá, enfrentarme a Edge… Recuerdo cuando salí por la cortina, y antes de hacerlo, recuerdo que el Undertaker estaba sentado en lo que llamamos la ‘posición Gorilla’. Me dijo: ‘Asegúrate de absorberlo todo’. Y la verdad, no había pensado en eso hasta que él lo dijo. Luego salí al escenario y me detuve, miré a mi alrededor. Había como 70,000 personas. Y pensé: ‘¡Wow! Esto es increíble.’ Porque piénsalo, 70,000 personas viniendo a ver ese cuadrilátero de 6 metros por 6 metros. Solo eso. Nada más. ¿Sabes a lo que me refiero? No es un campo de fútbol ni nada así. Solo el ring, 6 por 6. Es impresionante. Es la mayor descarga de adrenalina que vas a experimentar. Nada va a superar ese momento. Así que quítate eso de la cabeza. Cuando todo termine, aprovéchalo, saborea ese momento, y con suerte tendrás algunos más como ese. Y en mi caso, definitivamente tuve la oportunidad de tener muchos más de esos momentos en WrestleMania. Pero, para los jóvenes que están entrando en este negocio y lo sueñan o se lo preguntan, les digo: Hombre, sal ahí y trabaja al máximo para que realmente suceda, para tener ese momento en WrestleMania. Aunque sea solo una vez. Créeme, es algo que recordarás el resto de tu vida”.