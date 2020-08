Booker T propone las luchas para un regreso de CM Punk a WWE

Prácticamente desde que salió, el regreso de CM Punk a WWE ha sido tema de conversación para los fanáticos de la lucha libre a nivel mundial. Las especulaciones han sido muchas y cada vez que se presenta algún tipo de situación; como posibles regresos, eventos de pague por ver, nuevas facciones etc; el nombre de CM Punk sale a relucir.

► CM Punk, un futuro miembro del Salón de la Fama

Más recientemente ha sido Booker T, quién en su podcast Reality of Wrestling, compartió sus puntos de vista sobre distintos aspectos de la carrera profesional de Punk, cómo por ejemplo, las circunstancias en las que salió de la empresa de Vince McMahon.

Para Booker T, tiene mucho sentido que CM Punk regrese a WWE para asegurarse de que cuando lo deje, sea en mejores términos. Pensando quizá, en una posible inducción al Salón de la Fama.

"CM Punk no dejó el negocio de la forma en que quiera recordar. La gente puede decir lo que quiera sobre CM Punk, pero era un gran activo para el negocio. Encendía todo. Estaba al rojo vivo y en su mejor momento cuando se alejó".

► El rival ideal para el regreso de CM Punk a WWE

Aunque Booker confiesa que el regreso de CM Punk a la WWE no será nada fácil, no sólo por lo que luce obvio, como el problema con Vince y en general con toda la familia McMahon, sino también porque muchas cosas han cambiado desde que Punk no está en WWE.

Y es que quizá el principal problema sea que quiénes serían sus compañeros de trabajo son casi todos nuevos y él sería uno de los mayores en el vestidor, y éso conlleva ciertas responsabilidades.

Aún así, Booker T es optimista y cree que CM Punk quiere regresar a WWE. Y en caso de que éso se haga realidad tiene a dos oponentes que serían perfectos en su opinión:

"Adam Cole es definitivamente una buena elección, pero el tipo para mí que es aún una mucha mejor opción es AJ Styles. Elijo a AJ porque AJ es uno de esos tipos para trabajar muy cómodamente. Él está en un nivel en el negocio en el que sabe todo al respecto y eso es muy importante cuando un hombre está tratando de volver después de tanto tiempo fuera. Ya sabes, porque las cosas han cambiado mucho y AJ puede decir 'hey hermano déjame hacerte lucir bien aquí esta noche'"

