Booker T recuerda su primer encuentro con Bruce Prichard

Bruce Prichard fue uno de los ejecutivos que sobrevivieron luego del remesón que significó la salida de Vince McMahon y la llegada de Triple H; sin embargo, actualmente se encuentra de baja tras haber solicitado el mes pasado un tiempo libre a la compañía para atender una emergencia familiar, aunque se prevé que pueda regresar en el futuro.

► Booker T y Bruce Prichard mantienen una buena amistad

Durante la reciente edición de su podcast «The Hall of Fame», Booker T comentó que Bruce Prichard lo visitó durante un evento reciente de Reality of Wrestling, y el comentarista de NXT agradeció al ejecutivo de WWE por ayudar a la promoción a lo largo de los años. Luego, contó la historia sobre cómo se conocieron ambos.

«Bruce Prichard, la primera vez que lo conocí, lo vi en el aeropuerto. Estaba sentado en la clase turista y me dijo: ‘Déjame conseguirte una mejora, hombre'».

«Yo estaba como, ‘Espera un minuto. No sé si puedo confiar en este tipo o no’. Pero no, hombre. Él simplemente resultó ser uno de los buenos. Resultó ser un muy buen amigo durante estos años que he conocido a Bruce».

Según el miembro del Salón de la Fama WWE, él y Prichard han «partido el pan» juntos muchas veces, y reveló que Prichard es un excelente cocinero. Luego, continuó contando más anécdotas del ejecutivo de la WWE, quien en su momento indicó que Booker T era uno de sus amigos más cercanos.