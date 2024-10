Booker T recuerda cuando decidió salir de TNA

TNA tuvo su período más prometedor a mediados y finales de la década de 2000, una época en la que pretendía competir con la WWE y llevó a sus filas a varias leyendas de la lucha libre profesional. Sin embargo, Booker T no parecía muy interesado en quedarse en la empresa cuando escuchó que dos de los responsables del éxito de WCW en los años 90, Eric Bischoff y Hulk Hogan, iban a TNA.

► Booker T no se vio futuro en TNA

Booker T se unió a TNA en 2007 y se fue en 2010, y su salida de la empresa tres años después fue abordado en la reciente edición de su podcast Hall of Fame. El dos veces Salón de la Fama WWE habló sobre su carrera en TNA y por qué decidió alejarse de allí en el 2010.

«Me fui justo antes de que ellos [Bischoff y Hogan] llegaran y sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. No pensé que iba a ser bueno, no pensé que iba a ser bueno para mí, esa fue realmente una de las razones por las que dije, ‘Mi tiempo se había acabado'».

Tras su salida de TNA, Booker T eventualmente regresó a la WWE como comentarista, y tuvo sus últimos combates en la empresa hasta su retiro definitivo. Hulk Hogan y Eric Bischoff habían firmado sus contratos con TNA en 2009 y ambos debutaron en la empresa en enero de 2010. Dicho esto, el paso por TNA no fue lo que esperaba, logrando únicamente el extinto Campeonato de Leyendas TNA y el Campeonato de Parejas TNA junto a Scott Steiner.