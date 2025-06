Booker T sobre R-Truth: «Me gusta. Me molesta»

Booker T aborda los polémicos despido y regreso de R-Truth a WWE. Reflexiona sobre el negocio, critica las teorías raciales y lanza una predicción impactante. Todo ello, como es habitual en el miembro del Salón de la Fama, en su pódcast, Hall Of Fame.

“He estado viendo muchas cosas en redes sociales —cuando me detengo a mirar— sobre esto de Ron Killings. Pros y contras, ¿sabes a lo que me refiero? En vez de simplemente ser uno de los que dice: ‘Estoy feliz de que esté de vuelta’. El tema es que, si no estuviera de vuelta en WWE, estaría en algún otro lugar. Seguiría trabajando.

Todo ese ruido, toda esa gente tratando de descifrar lo que pasó, todo por lo que dijo Triple H. Lo que pienso es esto: ¿Fue una historia (kayfabe)? [No lo creo]. Pero si lo fue, sería una maldita buena historia, ¿ok? Así es este negocio, siempre se ha tratado de crear, ¿o no? Creo que despedirlo creó un momento que ahora estamos comentando. ¿Fue planeado así? No. ¿Estaba planeado que Cody Rhodes ganara en WrestleMania? Tampoco. Pero la respuesta de la gente fue tan fuerte que hubo que arreglarlo.

Algunos dicen que fue cosa de TKO o de Triple H. Mi opinión es esta: les daré un poco de contexto. Cuando entraron los de TKO, Endeavor y toda esa gente, lo primero que pensé fue: ‘Estos tipos quizás no tienen idea de quién soy yo’, así que mejor me adelanto a los hechos, porque podría ser el siguiente en ser despedido. Lo único que quiero saber es: chicos, solo denme un aviso. Eso es todo. ¿Creen que no hablé con alguien? Claro que lo hice. ¿Saben por qué? Porque entiendo —como muchos allá fuera tal vez no— que este es un negocio para jóvenes. Para hombres jóvenes, para mujeres jóvenes.