Booker T quiere ver a The Hurt Business en TNA

Tras la posible salida de MVP y Bobby Lashley de la WWE, surgió un informe reciente especulando que The Hurt Business podría volverse a reunir en AEW, con Lashley, MVP y Shelton Benjamin, quien hoy es agente libre.

► The Hurt Business podría reunirse nuevamente fuera de WWE

En la reciente edición de su podcast Hall of Fame, Booker T explicó sus motivos de por qué le gustaría ver a The Hurt Business en TNA, en lugar de AEW o NJPW.

«Al ir a Japón, simplemente vas a trabajar; no se trata de tus habilidades en el micrófono, no se trata de lo bien que te ves como grupo ni nada de eso. Con The Hurt Business, no van a ir allí y cortejarte con sus combates. Son más… Quiero decir, por supuesto, Bobby se verá bien, por supuesto, Shelton, se verá bien, MVP va a ser, ya sabes, el líder, pero en cuanto a poder salir y, ya sabes, realmente dar las promos y realmente poner el foco en eso desde una perspectiva de espectáculo, eso no va a suceder en Japón creo que podría suceder en TNA, puede suceder en AEW«.

El miembro del Salón de la Fama WWE agregó que no está del todo convencido de la idea de que MVP y compañía se uniera a AEW, ya que considera que el elenco en dicha compañía está lleno y la facción podría «perderse en la confusión».

«En AEW, hay tantos muchachos que podrían perderse en la confusión. ¿Cuánto veríamos de The Hurt Business allí? ¿En qué tipo de historias, ya sabes, estarían que realmente podrían resaltar un grupo como ese?»

Al igual que Booker T, muchos piensan que The Hurt Business no fue explotado en todo su potencial en la WWE, y que una reunión fuera de la compañía podría generar mucho dinero, tal como sugirió Batista hace unos días.